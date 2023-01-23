『極上タオル バスタオル 2枚入り GK10056 【タオル バスタオル セット 赤ちゃん 今治 ギフト 誕生日 プレゼント 贈り物 お祝い お返し 内【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 18時 03分に出品され04月06日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 極上タオルセット（木箱入り）

綿１００%

バスタオルx2

390x330x120mm

カテゴリ キッチン、日用品、文具

タオル タグ 極上タオル

バスタオル

2枚入り

GK10056

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