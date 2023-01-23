『ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE XL ゴーグル用 RED MIRROR スキー スノーボード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 30分に出品され03月28日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ZERO TECH BASE] 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE XL ゴーグル用 RED MIRROR スキー スノーボード
【商品説明】
・プリズム補正：眼精疲労の原因となる視界の歪みを補正しております。
・ベーパレーターテクノロジー・ポレックスフィルター機能は搭載しておりません。
・モデル ： SKYLINE XL / スカイライン XL
・レンズ/可視光線透過率/機能【1】RED MIRROR レッドミラー / 14%【2】PINK MIRROR ピンクミラー / 50%【3】 RUBY CLEAR ルビークリア / 85%【4】 SAPPHIRE MIRROR サファイアミラー / 11%UVカット 曇り止め Dセンター
・付属品 ： マイクロバック 素材 ： ポリカーボネート
CMR-X09TDHB7PS
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE ゴーグル用 RUBY CLEAR スキー スノーボード
¥ 7580
ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE XL ゴーグル用 PINK MIRROR スキー スノーボード
¥ 7580
ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE ゴーグル用 SAPPHIRE MIRROR スキー スノーボード
¥ 7580
ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE XL ゴーグル用 RUBY CLEAR スキー スノーボード
¥ 7580
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落札価格7580円
861 入札履歴
終了
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