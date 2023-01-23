『ZERO TECH BASE 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE ゴーグル用 PINK MIRROR スキー スノーボード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 12時 42分に出品され03月15日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ZERO TECH BASE] 自社製 交換レンズ スミス SKYLINE ゴーグル用 PINK MIRROR スキー スノーボード



【商品説明】

・プリズム補正：眼精疲労の原因となる視界の歪みを補正しております。

・ベーパレーターテクノロジー・ポレックスフィルター機能は搭載しておりません。

・モデル ： SKYLINE / スカイライン

・レンズ/可視光線透過率/機能【1】RED MIRROR レッドミラー / 14%【2】PINK MIRROR ピンクミラー / 50%【3】 RUBY CLEAR ルビークリア / 85%【4】 SAPPHIRE MIRROR サファイアミラー / 11%UVカット 曇り止め Dセンター

・付属品 ： マイクロバック 素材 ： ポリカーボネート

CMR-X09TDLLSV7

【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。