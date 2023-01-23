『腕時計 父の日 メンズ シルバー ブランド ブルー おしゃれ 防水 高級 クオーツ ステン カレン クロノグラフ ラグジュアリー ウォッチ ビジネス 自動巻 上げ式【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 38分に出品され03月18日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 腕時計 父の日 メンズ シルバー ブルー おしゃれ 防水 高級 クオーツ ステン カレン クロノグラフ ラグジュアリー ウォッチ ビジネス 自動巻上げ式



素材：ステンレススチール

風防：人工合成サファイア

文字盤直径 約４２mm 厚さ：１５ｍｍ/ベルト腕周り 大約22cm

重さ 約0.4kg ムーブメント 自動巻

日付/曜日/月表示 3気圧防水（生活防水）蛍光塗料



腕時計ブランドの工場が手がけるブランド「WSK」。

工場のノウハウが詰め込まれていて、 コストパフォーマンスが非常に高いにも関わらず、クオリティの高い腕時計。

3気圧防水（生活防水）、日付表示など多くの機能が搭載しています。

※時計のベルトは、お客様によってベストな長さが異なりますので、お客様ご自身で調整をお願い致します。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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