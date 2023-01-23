『50個 水槽吸盤 仕切り ホルダー サクションカップ 水槽ガラスクリップ ガラス厚0〜0.5cmの水槽に適用 設置簡単(ブラック)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 52分に出品され03月17日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕様アイテムタイプ水族館仕切り吸盤材質ゴム商品サイズ約8x5.8cm/3.1x2.3in吸盤の直径3.2cm/1.3in重量約 530.0g適切なペットの種類水族館/水族館機能ガラスの厚さが00.5 cm/00.2インチの水槽に適しています使用法水族館にある同じサイズのガラス自分で購入する必要がありますをクリップに取り付けることができます次に吸盤でクリップを水槽の内側に接着しますガラスを使用してタンクを2つの部分に分割します習慣の異なる魚は同じ水族館で別々に飼育することができますパッケージリスト 50x水族館ディバイダーサクションカップ注 小さな水族館は通常2つ購入する必要があり大きな水族館は通常4つ購入する必要があります
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落札価格7578円
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終了
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