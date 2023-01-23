『PAiSTE シンバルバッグ 22インチ Cymbal Bag 22【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 02時 19分に出品され04月16日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PAiSTE シンバルバッグ 22インチ Cymbal Bag 22"



【商品説明】

・22インチ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・素材:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 60.00 cm

奥行 : 61.50 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。