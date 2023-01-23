『PAiSTE シンバルバッグ 22インチ Cymbal Bag 22【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 02時 19分に出品され04月16日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PAiSTE シンバルバッグ 22インチ Cymbal Bag 22"
【商品説明】
・22インチ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・素材:ポリエステル
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 60.00 cm
奥行 : 61.50 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
982 入札履歴
終了
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