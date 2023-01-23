『ワイヤ連結デジＣＮ釘（緑（３０巻【1個】レンケツDCNクギミドリ MNF28-50 標準(または鉄)/生地(または標準)【お歳暮】』はヤフオクでから05月13日 12時 46分に出品され05月13日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4549663661587
商品コード
01-660015000280050000
フラッシュツール:FPC インパクト ショートソケット差込角25.4mm対辺60mm 2.3 1/1WS-60 型式:1/1WS-60
¥ 7578
ＯＶ形止め輪（穴用・ＩＷＴ（磐田【100個】OVトメワ(アナ(イワタキカク OV-50 標準(または鉄)/生地(または標準)
¥ 7578
角ワッシャー（特寸【50個】SUSカクW(18.0+0.7) 18X52X3.0 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 7578
ナイロン化粧ナット（黒（Ｌ−２【100個】ナイロンケショウナット(クロL2 M4 黄銅/生地(または標準)
¥ 7578
ピーク （−）六角ボルト【100個】ピーク(-)6カクBT 4 X 12 標準(または鉄)/生地(または標準)
¥ 7578
薄平リベット【10000個】ウスヒラリベット 2 X 4 標準(または鉄)/三価ホワイト
¥ 7578
Ｓ４５ＣＱ内ねじテーパーＰ（姫野【100個】ウチネジテーパーP(ヒメノ 5 X 15(M3 Ｓ４５Ｃ/生地(または標準)
¥ 7578
内ねじ付ダウェルピン（ＴＭＭＤＰ【100個】ダウエルピン(TMMDP 10 X 70(M6 標準(または鉄)/生地(または標準)
¥ 7578
冷間蝶ボルト（Ｒ）【100個】レイカンチョウBT(R)D=31 8 X 55 標準(または鉄)/三価ホワイト
¥ 7578
（−）六角ボルト（ウィット【100個】ステン(-)6カクBT(ゼン 3/8X16 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 7578
ＣＡＰ Ｐ＝２【100個】ステンCAP P=2 8 X 25 ステンレス(303、304、XM7等)/ＢＫ(ＳＵＳ黒染め)
¥ 7578
ボタンＣＡＰ（ＵＮＣ【100個】SUSボタンCAP(UNC #4-40X3/4 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 7578
ボタンＣＡＰ（ＵＮＣ【100個】SUSボタンCAP(UNC #2-56X1/2 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 7578
水戸工機:ミトロイ 8/8 ヘックスソケット パワータイプ 27mm P827HT 型式:P827HT
¥ 7578
DXアンテナ:UHF平面アンテナ 型式:UAH201(B)
¥ 7577
カクダイ:内ネジソケット2.5Sx25 ヘルール 型式:GA-JK133
¥ 7577
エスコ:1/4”DR/118mm ラチェットハンドル 型式:EA617XR-16
¥ 7577
キトー:キトー キトーポリエスタースリングBSH形 1.6t 40mm×6m 型式:BSH016-6
¥ 7577
落札価格7578円
821 入札履歴
終了
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