『SUNEAST 1TB NVMe SSD PCIe Gen 3.0 ×4 M.2 Type 2280 内蔵 SSD 3D NAND 国内正規【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 55分に出品され03月10日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUNEAST 1TB NVMe SSD PCIe Gen 3.0 ×4 M.2 Type 2280 内蔵 SSD 3D NAND 国内正規



【商品説明】

・?SUNEASTの内蔵型 SSD NVMe PCIeは、HDDやSATA SSDに比べて大幅に転送速度が高速で、読み書き速度が高く、消費電力が少ないため、データを効率よく処理することができます。また、サイズが小さく、軽量であるため、ラップトップやタブレットなどのスマートデバイスにも適しています。

・?SUNEASTの内蔵型SSD NVMe PCIeは、データ転送速度を重視するユーザーにおすすめです。また、ゲームやビデオ編集などのリアルタイム処理を行う際にも、高速なデータ転送が求められる場合に有効です

・?【最大転送速度】読み込み：3，200MB/s、書き込み：2，800MB/s ※注意：使用環境によ



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。