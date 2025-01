【v1:128G wireless-2 v2:US PLUG】Skinhank-レトロなゲームコンソール，117000のビデオゲームをサポート，ゲーム【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ビデオゲームコントローラ付属

YES

タイプのデバイス

その他

Bluetoothの互換性

YES

Wi-fi

YES

カテゴリ

ビデオゲームコンソール

重さ

200g

オペレーティングシステム

アンドロイド7.1,Emuelec 3.9

支持の言語

Japanese,French,ドイツ,ITALIAN,Spanish,ポルトガル語,ロシア語,english,スウェーデン,POLISH,ギリシャ,Turkish,Korean,Dutch,ラテン語,ブラジルポルトガル語,簡体字中国語,伝統的な中国,Ukrainiaan

パッケージ

はい

銘柄

KINHANK

Kinhankモデル

Xキューブ

起源

Cn (原点)

Games

117000+/95000/90000 Games

Series

Super Console X

Feature1

video game console

Feature2

smart android tv box

Feature3

plug and play