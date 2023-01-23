『トミーテック 鉄道コレクション 鉄コレ 近畿日本鉄道7000系 6両セット ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産) 313564【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 48分に出品され03月21日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミーテック 鉄道コレクション 鉄コレ 近畿日本鉄道7000系 6両セット ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産) 313564



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。