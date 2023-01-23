『uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 05分に出品され03月08日 14時 05分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
772 入札履歴
終了
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