『uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 05分に出品され03月08日 14時 05分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

uvex(ウベックス) 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。