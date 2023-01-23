『オンフィールドジャージトップ2.0 G153-317 BLK S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 18時 13分に出品され03月30日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オンフィールドジャージトップ2.0 G153-317 BLK S



【商品説明】

・今までのジャージと格段に違うのは素材！ その名も ”AIRE・TEX” (アイレ・テックス)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。