『ペットベッド ソファー 脚付き 3way 猫用 犬用 ペット用 椅子 イス おしゃれ スタイリッシュ 寝具 寝床 リラックス 休憩 インテリア 犬 猫【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 23時 49分に出品され04月04日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リラックスタイムにぴったりなペット用ベッドです。

3wayでお気に入りのスタイルを見つけてください！

おしゃれなデザインでインテリアにも馴染みます





【サイズについて】

画像をご参照ください。



【素材について】

プラスチック