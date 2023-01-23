『BriSunshine 猫 ケージ 3段 トイレ付き キャットケージ 大型 多頭飼い 耐荷重10kg DIY可能 ハンモック/爪とぎ/はしご【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 23時 52分に出品され03月26日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BriSunshine 猫 ケージ 3段 トイレ付き キャットケージ 大型 多頭飼い 耐荷重10kg DIY可能 ハンモック/爪とぎ/はしご
【商品説明】
・【??DIY可能＆改良した素材】自由に組み替えてられるデザインで、より多くの場面に適応できます。個人の好みや実際の状況、ペットの成長に合わせて、ケージをDIYして、2段、3段と4段を組み立てられ、よりフレキシブルで楽しいケージになります。高品質の鉄を主成分とし、樹脂板は改良して、前ロットのものより厚みが上がって、もっとがっちりで耐久性があり、壊れにくく、防錆や耐食機能もあり、ネコケージとして長く使うことができます。（部品の樹脂板は別途購入できます。）
・【??お勧めの理由】メッシュパネルと樹脂板で構成されたケージは、飼い主はメッシュパネル越しに猫の様子を観察でき、猫は樹脂板で囲まれた隠れ家で安心
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 51.70 cm
重量 : 9.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
99 入札履歴
終了
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