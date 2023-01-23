『対応修理交換用 東芝 dynabook T552/58HW PT55258HBMWD PT55258HBMWJ 液晶パネル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 49分に出品され03月11日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

対応修理交換用 東芝 dynabook T552/58HW PT55258HBMWD PT55258HBMWJ 液晶パネル



【商品説明】

・サイズ:15.6インチ

・バックライト技術: LED

・解像度:1366*768

・非光沢と光沢があります「パネル種類を指定する場合、弊社へメールでお問い合わせください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。