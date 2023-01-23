『レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 黒 divide NL17-01 BK Lemnos【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 23時 21分に出品され03月10日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 黒 divide NL17-01 BK Lemnos



【商品説明】

・Series of wall clocks using different scales， not by numbers



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。