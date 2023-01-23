『SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス ディーエフパスウェイ DF-Pathway 偏光 (アウトドア ドライブ フィッシング ゴルフ スポーツ 登山)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 35分に出品され04月12日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：ブラック/偏光ライトスモーク
日本製サングラス
おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング
可視光線透過率 42%(晴天〜曇天向き) / 偏光度90%以上
レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
スポーツ＆アウトドア
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落札価格7578円
153 入札履歴
終了
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