『SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス ディーエフパスウェイ DF-Pathway 偏光 (アウトドア ドライブ フィッシング ゴルフ スポーツ 登山)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 35分に出品され04月12日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ブラック/偏光ライトスモーク

日本製サングラス

おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

可視光線透過率 42%(晴天〜曇天向き) / 偏光度90%以上

レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



スポーツ＆アウトドア