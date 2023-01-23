『家庭用 子供 プール ファミリープール 滑り台付き キッズ 子ども キッズプール 家庭用プール 多くの選択可能 かわいい 428cmまでJYSC-06【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 40分に出品され03月16日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
カラー：写真通り
サイズ：
210cm三層 外寸:210*150*60 内寸：155*95*60（適用人数：1~5）
260cm三層 外寸:260*175*65 内寸：216*125*63（適用人数：1~7）
300cm三層 外寸:300*187*65 内寸：255*130*63（適用人数：1~8）
360cm三層 外寸:360*196*65 内寸：320*145*63（適用人数：1~10）
428cm三層 外寸:428*210*60 内寸：370*150*60（適用人数：1~15）
足踏み空気入れ付き
電動ポンプ（お客様に自分で購入）
環境に優しい素材：厚くされたPVC安全素材を採用し、厚く耐久性があり、損傷しにくいです。
モニターや光効果が異なるため、実際の色は画像とはわずかに異なる可能性がございます。
手動測定による偏差値の変更を許可してください。
片付けや保管する際にはご注意くださいませ。
お子様は必ず、監視者のもとで遊ばせてください。
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落札価格7578円
392 入札履歴
終了
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