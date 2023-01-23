『AIYIMA A05 Bluetooth5.0パワーアンプ105W * 2 TPA3221 + QCC3034 + NE5532 オーディオアンプデジタルパワーホームアンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月13日 06時 34分に出品され05月13日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チップセット: TPA3221+QCC3034+NE5532 Bluetoothチップ：QCC3034 Bluetooth 5.0、 サポート: APTX-HD/APTX/ACC/SBC 交換可能なオペアンプチップ：OPA2604、OPA2314、LM4562、JRC5532など 信号対雑音比: ?108db 全高調波歪率: 0.02% (1kHz 1w) スピーカーインピーダンス：4-8Ω 出力電力：105W×2（4Ω負荷）: 入力モード: RCA/ブルートゥース サポート機器：携帯電話、タブレット、パソコン、MP3、テレビなど ， 出力モード：パッシブスピーカー