『[プライベートレーベル] マザーズリュック 男女兼用 子育てバッグ 抗菌ポケット搭載 軽量 大容量 21L B4収納 11156 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 13時 27分に出品され04月09日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【サイズ】:H45×W34×D16cm

【特徴】:パパママ兼用のシンプルデザイン

【機能】:・抗菌・防臭のエチケットポケット

・ベビーカー等に取り付け可能

・片手で簡単にショルダーベルト取り外し可能

【容量】:21L

【重量】:590g