『ロペピクニック ワンピース ツイードワンピース レディース GDE13110 クロメイン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 23時 16分に出品され04月19日 23時 16分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロペピクニック ワンピース ツイードワンピース レディース GDE13110 クロメイン
【商品説明】
・サイズ (cm) : 38タイプ : 総丈 : 90・肩幅 : 38・バスト : 92.9・そで丈 : 51・ウエスト : 98.3・ヒップ : 102.8・アームホール : 44.8
・メイン素材: 表地 : ポリエステル 85%、綿 14%、ポリウレタン 1%・裏地 : ポリエステル 100%
・原産国 : 中国製
・素材 : 表地
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 33.70 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7578円
801 入札履歴
終了
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