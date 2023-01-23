『(ジュエッテ) Jouete ジェンダレス リング 019390 11号 イエローゴールド【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 19時 35分に出品され03月26日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ジュエッテ) Jouete ジェンダレス リング 019390 11号 イエローゴールド



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 12.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ (ジュエッテ)

Jouete

ジェンダレス

リング

019390

11号

イエローゴールド