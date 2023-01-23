『JDE リング レディース モアッサナイト 婚約指輪 1カラット 指輪 フリーサイズ 調整可能 シルバー925 金属アレルギー対応 記念日【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 03分に出品され04月25日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JDE リング レディース モアッサナイト 婚約指輪 1カラット 指輪 フリーサイズ 調整可能 シルバー925 金属アレルギー対応 記念日



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ JDE

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