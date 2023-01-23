『■ ドゥ ヴノージュ プランス ブラン ド ブラン NV ≪ スパークリングワイン シャンパーニュ シャンパン ≫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 21時 46分に出品され03月28日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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原語：de Venoge Princes Blanc de Blancs[NV]

タイプ：スパークリング

生産地：フランス/シャンパーニュＡＯＣ

品種：シャルドネ１００％