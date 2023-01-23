『ブラックロール フォームローラー FLOW STANDARD ブラック ドイツ製 180g 30cm×15cm(日本正規品)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 00時 52分に出品され05月17日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラックロール フォームローラー FLOW STANDARD ブラック ドイツ製 180g 30cm×15cm(日本正規品)



【商品説明】

・The BLACKROLL FLOW STANDARD :幅30cm 直径15cm 180gと非常に軽量で負担なく持ち運び可能

・接着剤を使用せず設計されており肌触りが良く丈夫で長持ち

・消毒や洗いが簡単にでき匂いがつきにくい / 環境に配慮した100%リサイクル可能なポロプロピレン素材

・用途:ヨガ 運動後のストレッチ ジム バレエ



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。