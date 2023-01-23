『茶谷産業 日本製 Wooden Case 木製ジュエルケース(アクセサリーケース) 3ツ引 017-806 ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 21時 21分に出品され03月13日 21時 21分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本の職人さんがひとつひとつ丁寧に製作した、木製のジュエルケースフタ裏にミラー付き最上段と3つの引出しには大小のスペースが設けられていて、大切なジュエリーをスッキリ収納できるブラウンの木目が美しく、丁寧な造りで長くお使いいただける