『ピーリングジェル + 角質柔軟パック 本格セット デルファーマ エピダーマジェル7 40g + エンザイマジェル 28g + デイリーピール サンプルパウチ各5包付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 20時 43分に出品され04月04日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ピーリングジェル + 角質柔軟パック 本格セット

デルファーマ エピダーマジェル7 40g + エンザイマジェル 28g + デイリーピール



酵素ジェルを使ったピーリングに皮脂汚れのつまりを取り除くピーリングジェル

角質柔軟美容液の乳酸やグリコール酸配合のフルーツ酸カクテルが、穏やかに働きかけ角質を整え、なめらか肌へ。



※ピーリング：古い角質を含む汚れを洗い流すこと