『いぬぴゅ〜れ 美食通グルメ PureValue3 牛もも ( 4本入×48セット(1本13g) )【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 11時 29分に出品され05月01日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 いぬぴゅ〜れ 美食通グルメ PureValue3 牛もも/犬用品/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】リバードコーポレーション/・単品JAN：4571130141209/【いぬぴゅ〜れ 美食通グルメ PureValue3 牛ももの商品詳細】ペロペロなめても、フードにかけても。旨味成分＆天然水配合。日本産美食通ぴゅ〜れおやつです。/cate50p10