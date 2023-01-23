『ソルビダ グレインフリー チキン 子犬用 1.8kg 2個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 41分に出品され03月14日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品情報 内容量 1.8kg×2個 特徴 子犬の発育に大切なたんぱく源として、オーガニックチキンとオーガニック豆類を豊富に使用し、必要な栄養をバランスよく配合しています。妊娠中・授乳中の母犬にも最適です。





原材料 オーガニックチキン生肉、乾燥チキン、オーガニック乾燥豆類、オーガニックエンドウ豆粉、オーガニックエンドウ豆プロテイン、オーガニック乾燥ヒヨコ豆、オーガニックタピオカ粉、オーガニック乾燥アルファルファ、オーガニックひまわり油*、天然フレーバー、オーガニック挽き割りフラックスシード、オーガニック乾燥ジャガイモ、鶏脂肪*、乾燥サーモン、エンドウ豆でんぷん、乾燥トマト繊維、乾燥レンズ豆、塩化カリウム、乾燥ビール酵母、サーモンオイル*、ミネラル類（亜鉛、鉄、銅、コバルト、マンガン、食塩、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン、オーガニックひまわりの種、乾燥かぼちゃ、乾燥ブルーベリー、オーガニック乾燥にんじん、乾燥ブロッコリー、オーガニック乾燥大豆、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）、ビタミン類（塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、Dーパントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸）、乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリゴ糖源）、乾燥セージ、乳酸、ユッカフォーム抽出物、ガーリックパウダー、プロバイオティクス微生物（イースト菌、乳酸菌、麹菌、糸状菌、枯草菌）、酸化防止剤（ミックストコフェロール）*ミックストコフェロールで保存 成分 【保証分析値】たんぱく質２８％以上脂質１６％以上粗繊維４％以下粗灰分８％以下水分１０％以下セレニウム酵母０．３２ｍｇ／ｋｇ以上ビタミンＡ４６００ＩＵ／ｋｇ以上ビタミンＥ４６ＩＵ／ｋｇ以上オメガ６脂肪酸４．５％以上オメガ３脂肪酸１．１％以上 代謝エネルギー ３６５ｋｃａｌ／１００ｇ - 商品カテゴリ 犬想い ブランドで探す ソルビダ ドッグフード 室内飼育子犬用 ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4562312014398

商品コード 45623120143982