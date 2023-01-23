『ソルビダ グレインフリー ターキー 室内飼育全年齢用 1.8kg×2袋セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 24分に出品され03月26日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2019年5月新発売

オーガニックターキー オーガニック食材 ドッグフード

高タンパク 低脂肪 食物アレルギー 七面鳥肉 ドライフード

プロバイオティクス OREGON TILTH オーガニック認証

多頭飼い 全年齢対応