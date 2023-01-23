犬スナック 3707 スペクトラムブランズジャパン DINGO ディンゴ トリプルミートガム 4本×18セット(72本)【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

犬スナック 3707 スペクトラムブランズジャパン DINGO ディンゴ トリプルミートガム 4本×18セット(72本)

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※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・1本で3種類のお肉、2種類のガムが楽しめます！

・チキン：上質なチキンの正肉のみ使用。鴨肉：ビタミンＢ群が豊富。

・レバー：鉄分が豊富。牛皮：噛み応え抜群の定番ガム。豚皮：コラーゲンが豊富。

・長持ちタイプ！長く噛むことで歯の汚れを落とします。

発送可能数量が減少する場合の条件（上記参照）をご了承いただきました上でご注文をお願いいたします。

【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。