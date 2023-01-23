『犬スナック 3707 スペクトラムブランズジャパン DINGO ディンゴ トリプルミートガム 4本×18セット(72本)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 18時 23分に出品され03月03日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
犬スナック 3707 スペクトラムブランズジャパン DINGO ディンゴ トリプルミートガム 4本×18セット(72本)
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・1本で3種類のお肉、2種類のガムが楽しめます！
・チキン：上質なチキンの正肉のみ使用。鴨肉：ビタミンＢ群が豊富。
・レバー：鉄分が豊富。牛皮：噛み応え抜群の定番ガム。豚皮：コラーゲンが豊富。
・長持ちタイプ！長く噛むことで歯の汚れを落とします。
発送可能数量が減少する場合の条件（上記参照）をご了承いただきました上でご注文をお願いいたします。
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7577円
547 入札履歴
終了
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