『Cherry 星空 レジン 雪 淡水パール 淡水真珠 ペンダント ネックレス A955【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 14時 54分に出品され05月10日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cherry 星空 レジン 雪 淡水パール 淡水真珠 ペンダント ネックレス A955



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 5.50 cm

奥行 : 5.50 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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A955