『NEMO(ニーモ) クナイ2P用 フットプリント NM-AC-FP-KNI2【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 23時 49分に出品され03月07日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEMO(ニーモ) クナイ2P用 フットプリント NM-AC-FP-KNI2



【商品説明】

・クナイ2P専用グラウンドシート。

・重 量：200g



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。