『ジャックバニー カートバッグ アウトポケット / ゴルフ ラウンド / 262-3181021 120_ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 18時 13分に出品され03月21日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー カートバッグ アウトポケット / ゴルフ ラウンド / 262-3181021 120_ネイビー



【商品説明】

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ22.5cmxヨコ(上部30.5cmx底部23cm)xマチ12cm

・持ち手の全長:38cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 35.50 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。