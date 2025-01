ZOIDS RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer. 全長約310mm 1/72スケール プラモデル【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

ZOIDS RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer. 全長約310mm 1/72スケール プラモデル



【商品説明】

・(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.

・ブレードライガーやセイバータイガー等で培った各関節の可動ギミックをフィードバックし、フライングベース・ネオ(別売)にも対応しておりますので、「野生の本能を色濃く残した」というライガーゼロならではの迫力有るアクションポーズでディスプレイ可能。

・一般パイロットのフィギュアが付属しコックピットに搭乗させることができます。

・印象的な白を基本としたカラーリングはマルチカラーキットで再現され、組立てるだけで設定に近い姿に仕上がります。

・各アーマーの着脱ギミック「チェンジング・アー



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 33.02 cm

奥行 : 40.64 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。