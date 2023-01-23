『ソニー 3Dメガネ TDG-BR750【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 43分に出品され03月11日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー 3Dメガネ TDG-BR750
【商品説明】
・方式:アクティブシャッター
・重量:34 g
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7577円
749 入札履歴
終了
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