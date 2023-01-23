『トミカ リュック ダイカットリュック+ONE ボーイズ DTM5-3300 アカ (000)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 59分に出品され03月12日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカ リュック ダイカットリュック+ONE ボーイズ DTM5-3300 アカ (000)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 43.70 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。