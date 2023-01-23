『Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 44分に出品され03月17日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・黒 W820NB

・・Color:黒

・【ANC機能＆外音取り込み機能】：ハイブリッド式ノイズキャンセリング技術を採用し、最大−38dBの騒音低減に達します。さらに外音取り込み機能と組み合わせて、アンビエントサウンドに切り替えると、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込むことができて、音楽を楽しみながら周囲の音も聞く事ができます。

・【ハイレゾ対応 高品質オーディオ】：40mmのダイナミックドライバーを搭載、ハイレゾ音源のクリアで繊細なサウンドを実現します。

・【最大49時間のロングバッテリー搭載】：最大49時間連続再生可能なロングバッテリー搭載。＊ ノイキャンON時、最大音楽時間は29時間です。 ノイキャンOFF時、最大音楽時間は49時間です. 毎日使える軽く、快適な装着感：約220gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。

・BT接続時連続音楽再生時間:最大8時間、 充電時間:(NC ON時)最大30時間 (NC OFF時)最大38時間、

・【専門のアプリでカスタマイズ】EDIFIER CONNECTアプリで、ノイズキャンセリングレベルをコントロール。