『サンワサプライ パソコン連動タップ 8個口 3P-2P変換アダプタ付 TAP-RE2MN【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 03時 54分に出品され03月18日 03時 54分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ W284×D100mm TAP-RE2MN

・・Size:W284×D100mm

・ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。

・定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)

・プラグ仕様:3P(3P→2P変換アダプタ付き)

・差込口:3P・8個口(パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3) (抜け止めタイプ)

・電源コード長:2m

・本体サイズ:W284×D100×H40mm

・生産国:日本

・使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

・認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品