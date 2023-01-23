『ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO NERO M-DX230-ZN【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 54分に出品され03月21日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO NERO M-DX230-ZN
【商品説明】
・【M-DOCKシステム 】MMCXコネクタを採用し、別売のワイヤレスレシーバーやさまざまなコネクタ付ケーブルに切替えることができるゼロオリジナルのケーブルドッキングシステムに対応。
・【ジルコニアハウジング採用】ハウジングに共振周波数が高く艶やかな光沢をもつジルコニアと削り出しアルミニウムを採用。不要な共鳴振動を低減し繊細かつ豊潤なハイレゾ音源をよりクリアーに再生。
・【ファインチューンド・ドライバー】ジルコニアハウジングに最適なスペックにチューニングされたファインチューンド・ドライバーがハイレゾサウンドを余すところなく再生。
・【ヘッドホンクリップ・プラスを同梱】衣類にワンタッチ着脱が可能でタッチノイズの軽減にも効果的。収納時には強力マグネ
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
26 入札履歴
終了
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