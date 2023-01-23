『国産ブランドSWANS(スワンズ) スキー スノーボード ゴーグル スペアレンズ プレミアムアンチフォグ ミラー 撥水 ロヴォ用 スキー ス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 20時 26分に出品され04月05日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・rovo専用スペアレンズ
・「プレミアム・アンチ・フォグ」曇り止め加工
・レンズカラー:シルバーミラー×クリア、レンズ表面:ミラー加工+クラリテックス(撥水加工)
・可視光線透過率:17%
・成型球面ダブルレンズ
・日本人に合わせた設計の日本のブランドです。
・紫外線透過率:0.1%以下
【食品の賞味期限について】
商品画像は見本となります。
賞味期限に関して見本撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限につきまして最低でも3週間以上の商品をお送りさせていただいております。
【領収証の発行について】
商品到着後、注文履歴より発行ください。
【包装について】
当店ではラッピングは承っておりません。
贈答品の袋の付属がある場合は説明文等に記載いたします。
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落札価格7576円
956 入札履歴
終了
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