『4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 腎臓サポートセレクション ドライ 500g【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 16時 32分に出品され04月15日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 腎臓サポートセレクション ドライ 500g



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.97 cm

横幅 : 15.75 cm

奥行 : 27.18 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。