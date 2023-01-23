『4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 腎臓サポートセレクション ドライ 500g【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 16時 32分に出品され04月15日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 腎臓サポートセレクション ドライ 500g
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.97 cm
横幅 : 15.75 cm
奥行 : 27.18 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
854 入札履歴
終了
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