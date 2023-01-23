『大紀金属 ペットドア PD-250MB ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 52分に出品され03月26日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大紀金属 ペットドア PD-250MB ブラウン
【商品説明】
・※ドアに飾り縁などがある場合は加工を専門業者(木工所・建具店)に依頼されることをおすすめします。
・【使用方法及び注意】 ペットにえさ・おもちゃ等を使い通れることを覚えさせてください。
・最初はフラップを手で持ち上げて通らせてください。それから頭でフラップを押せるように徐々に慣らすようにしてください。
・カラー: ブラウン
・ドア開穴加工寸法: H320XW230mm
・引き戸にも取付けできます。
・有効開剖寸法: H260XW210mm
・注) お子様がくぐらないようにしてください。
・遮藪パネルで塞ぐことができ、両側(表か塵)どちらかの本体枠に取付けができます。
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
203 入札履歴
終了
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