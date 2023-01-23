『アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 8キログラム (x 1)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 54分に出品され04月02日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 8キログラム (x 1)
【商品説明】
・Country of Origin: Thailand
・Product Size (W x D x H): 14.6 x 3.9 x 21.7 inches (37 x 10 x 55 cm)
・Weight: 17.7 lbs (8.1 kg)
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 52.70 cm
重量 : 8.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
970 入札履歴
終了
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