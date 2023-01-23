『アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 8キログラム (x 1)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 54分に出品され04月02日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 8キログラム (x 1)



【商品説明】

・Country of Origin: Thailand

・Product Size (W x D x H): 14.6 x 3.9 x 21.7 inches (37 x 10 x 55 cm)

・Weight: 17.7 lbs (8.1 kg)



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 52.70 cm

重量 : 8.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。