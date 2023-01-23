PEYNE リュック メンズ リュックサック バックパック - 3層式 拡張機能 大容量 スクエアリュック， 靴/弁当収納 バックパック，【2024年最新】

商品情報

【商品名】

PEYNE リュック メンズ リュックサック バックパック - 3層式 拡張機能 大容量 スクエアリュック， 靴/弁当収納 バックパック，



【商品説明】

・【 スタイリッシュ X デザイン性の高い 】スポーツバック，釣りバッグ，高校の通学用， 通勤用、旅行用、出張用にも最適。スポーツバックとしてシューズやラケット、ユニホーム、タオルなど毎回持ち歩くのですが、シューズいれやタオル入れもあり、多機能でポケットやジッパー付き収納ポケットもたくさん付いてるので、細かい物もバラバラにならずに収納できます。デザインもシンプルなのにカッコよく、容量もかなり大きいので、荷物もたくさん入るしちょっとした旅行にも使えます。

・【 究極の大容量 X 隠れた3層式 拡張機能 】 ボックス型 リュックの形状で無駄なスペースがなく、荷物を整理しやすい 35Lの大容量なリュック



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。