『不知火 大分県 伝統的特産品 日田 黒色下駄 サンダル 男女両用 Lサイズ 4種類 (ＮＯ3)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 27分に出品され04月24日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不知火 大分県 伝統的特産品 日田 黒色下駄 サンダル 男女両用 Lサイズ 4種類 (ＮＯ3)



【商品説明】

・サイズ：約縦25.5cm×横9cm×幅3cm

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: 植物繊維(木)

・室内スリッパの代わりにお履きになる方も多いですよ

・浴衣に！普段着に！

・留め具の種類: プルオン

・自然素材の履き心地



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ 不知火

大分県

伝統的特産品

日田

黒色下駄

サンダル

男女両用

Lサイズ

4種類

(ＮＯ3)