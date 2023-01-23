『イースペシャル マイルド ドクターピールα 30gピーリング 角質ケア 美容液 保湿 乾燥 角質 毛穴 くすみ 敏感肌 マスク荒れ スキンケ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 46分に出品され03月19日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イースペシャル マイルド ドクターピールα 30gピーリング 角質ケア 美容液 保湿 乾燥 角質 毛穴 くすみ 敏感肌 マスク荒れ スキンケ
【商品説明】
・全成分:水、BG、グリセリン、カルボマー、ワイルドタイムエキス、オタネニンジン根エキス、マヨナラ葉エキス、水酸化K、メチルパラベン、フェノキシエタノール
・内容量:30g
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 4.20 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
437 入札履歴
終了
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