『PASOUL SSD 1TB SATA M.2 2280 6GB/sに準拠 3D TLC 最大読取り530MB/s 最大書込み500MB P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 43分に出品され04月24日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PASOUL SSD 1TB SATA M.2 2280 6GB/sに準拠 3D TLC 最大読取り530MB/s 最大書込み500MB P



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。