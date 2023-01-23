『PASOUL SSD 1TB SATA M.2 2280 6GB/sに準拠 3D TLC 最大読取り530MB/s 最大書込み500MB P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 43分に出品され04月24日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PASOUL SSD 1TB SATA M.2 2280 6GB/sに準拠 3D TLC 最大読取り530MB/s 最大書込み500MB P
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 12.50 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
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終了
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