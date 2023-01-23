『ライフィールドモデル 1/35 ドイツ陸軍 4号戦車 G型 w/連結組立可動式履帯 プラモデル RFM5053【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 12時 50分に出品され04月15日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライフィールドモデル 1/35 ドイツ陸軍 4号戦車 G型 w/連結組立可動式履帯 プラモデル RFM5053
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
174 入札履歴
終了
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