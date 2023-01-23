『サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット 無添加キナリ3匹ぞう 日本製 1411-8888-04【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 40分に出品され03月11日 14時 40分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット 無添加キナリ3匹ぞう 日本製 1411-8888-04



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.60 cm

横幅 : 45.80 cm

奥行 : 60.70 cm

重量 : 1.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。