『サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット 無添加キナリ3匹ぞう 日本製 1411-8888-04【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 40分に出品され03月11日 14時 40分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンデシカ はじめてママのお悩みを解決する ミニ布団5点セット 無添加キナリ3匹ぞう 日本製 1411-8888-04
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 23.60 cm
横幅 : 45.80 cm
奥行 : 60.70 cm
重量 : 1.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
697 入札履歴
終了
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